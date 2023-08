Malcostume estivo | quanto fastidio mi danno gli ombrelloni lasciati sulla spiaggia libera!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) di Alessandra Carletti In questa settimana in cui tutti dichiarano di essere in vacanza, in cui si elogia il riposo e il sereno calcolo del bilancio della realtà personale e sociale estiva, anche le regole della buona educazione e del rispetto altrui sembrano riposte in valigia, ma senza essere poi indossate come invece avviene per il corredo delle ferie. Sicuramente, sul tema di cui vi racconterò, qualcuno o molti arrossiranno considerandolo non rilevante. Certamente di fronte alla serietà della guerra, alla preoccupazione per il cambiamento climatico, alle efferatezze che leggiamo sui giornali, alla crisi finanziaria di molte famiglie, l’ombrellone lasciato per giornilibera per opzionare il proprio spazio in prima fila procura solo un brivido dio un cenno di approvazione. Eppure nasce un gemito di rabbia, da ...