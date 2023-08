“Maestro” di Bradley Cooper in concorso a Venezia 80

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 20 agosto 2023) A 5 anni dalla presentazione di “A Star Is Biorn” con Lady Gaga, presentata in anteprima mondiale a, film che lo portò ad avere otto nomination agli Oscar,torna alla regia e proprio in laguna con “” ( in), di cui è anche il protagonista. Chi compone il cast di? Un cast di grande spessore: Carey Mulligan,, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton, infine, Miriam Shor. Tramaricostruisce la vita di Leonard Bernstein, grande pianista, musicista, direttore d’orchestra e compositore, una vera e propria leggenda nel mondo dei musical e in generale dello spettacolo negli Stati Uniti e nel mondo. A interpretarlo sarà lo ...