Nelle stesse ore ladel popfesteggiava il suo compleanno. Infine, X Factor ( SPECIALE ). Confermato il cast della scorsa edizione, con i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico ...Autore di centinaia di opere di musica sacra, Pietro Magri compose "Ladelle Alpi" per celebrare la IV incoronazione delladi Oropa del 1920.Giovedì 24 agosto a Barolo grande serata di Collisioni dedicata alla musica pop degli anni 80 e alla sua unica veraLouise Veronica Ciccone. Si parlerà di un decennio di grande musica, reaganismo, ballo, fitness e chirurgia estetica. E si ascolterà tutti insieme Michael Jackson, Prince, George ...

Madonna regina del Look anche per la festa dei 65 anni ComingSoon.it

Una vita sempre di moda per Madonna che conferma come sia costantemente al passo coi tempi e vera regina del look anche nel corso della sua festa per i 65 anni.L’estate sta (quasi) finendo, ma non quella dei concerti. Tra gli ultimi giorni di agosto e settembre sono infatti in programma una serie di appuntamenti di primissimo piano. E intanto si attende Mado ...