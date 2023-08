L' uragano Hilary verso la California | declassato a categoria 2

Milano, 20 ago. Luraganoe' stato declassato adi categoria 1 diretto verso la penisola messicana della Bassa California e si prevede che si indebolira' ulteriormente sulla California degli Stati Uniti. Lo ...L'è stato declassato a categoria 2 mentre si avvicina alla California, dove l'allerta è comunque alta e sono attese forti piogge. . 20 agosto 2023L'dovrebbe abbattersi oggi sulla California meridionale scatenando inondazioni, venti feroci e forti nubifragi. Sono previste raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e onde alte da ...

La California trema per l'uragano Hilary, allerta nel sud Agenzia ANSA

Il prossimo sarà quello di ‘Hilary‘ che, secondo quanto riportato dagli esperti meteorologi, potrebbe provocare non pochi danni. Ed è per questo motivo che il governo non vuole farsi trovare ...L'uragano Hilary è stato declassato a categoria 2 mentre si avvicina alla California, dove l'allerta è comunque alta e sono attese forti piogge. (ANSA). (ANSA) ...