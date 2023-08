(Di domenica 20 agosto 2023) L’ex bomber nerazzurro è ancora ‘prigioniero’ del Chelsea: si fa silenziosamente avanti la pretendente che non ti aspetti. Per raccontare compiutamente la parabola di Romelu, probabilmente non basterebbe nemmeno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... ma soprattutto di un attaccante che colmi le partenze di Dzeko e, sin qui sostituiti solo ... più in generale, in un mercato decisamente aspenti. Il tecnico nerazzurro dovrebbe partire ...puntati su Kvernadze in attacco, Harroui in mezzo, Marchizza sulla fascia. Se la giocano. ... Lo scambio più conguaglio" Vlahovic pare un harakiri per ragioni tecniche e anagrafiche. ...Romelu ha iniziato stupendo fin da subito e adesso procede aspenti la sua carriera in attesa ... Kane non è ha nessuno ancora, a differenza dima l'opinione del Telegraph è molto chiara: ' ...

Lukaku: a fari spenti si avvicina la big di Serie A Calciomercatonews.com

L'ex bomber nerazzurro è ancora 'prigioniero' del Chelsea: si fa silenziosamente avanti la pretendente che non ti aspetti.A Udine (ore 20.45) un debutto con molte insidie: Max ritrova Pogba e Fagioli, partiranno dalla panchina. L’obiettivo è il ritorno in Champions, Giuntoli prepara gli ultimi assalti sul mercato ma con ...