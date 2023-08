Luis Enrique già polemizza coi giornalisti | «voi volete meno possesso | io ne voglio di più»

(Di domenica 20 agosto 2023) Il Psg non sa più vincere. Conin panchina, due partite e due pareggi. Prima contro il Llorient e poi ieri sera a Tolosa nonostante il rientro in squadra di Mbappé che, entrato al minuto 51, ha segnato su rigore la rete del momentaneo vantaggio. Queste le dichiarazioni dinel post partita. Attribuisce questi pareggi alla mancanza di automatismi? «Lo attribuisco principalmente alla mancanza di fortuna perché sull’1-0 abbiamo avuto tre chance per raddoppiare. Lo attribuisco a una mancanza di padronanza del gioco nel primo tempo e al fatto che abbiamo concesso un rigore. Voiun po ‘e controllo, io nedi più». Le sue scelte nella coppia centrale di difesa sono cambiate più volte contro il ...

Rimandata la vittoria perdopo ...(LaPresse) - Calciomercato.itSebbene Max Allegri in più di una circostanza abbia dichiarato di non aspettarsi sostanzialmente nulla dal mercato, il tecnico livornese ha lasciato comunque ...Secondo pareggio in due gare di campionato per la squadra di. . 19 agosto 2023

Psg: Luis Enrique, addio Neymar fa contenti tutti Agenzia ANSA

Il Psg impatta ancora alla seconda uscita in campionato contro il Tolosa: in gol Mbappé su calcio di rigore per l’1 a 1 finale Il Psg impatta ancora alla seconda uscita in campionato contro il Tolosa: ...Fuori dalla rosa del Psg per la vicenda legata al mancato rinnovo, poi reintegrato per la gara contro il Tolosa (seconda giornata di Ligue 1): Mbappé parte dalla panchina, entra al 51', si procura il ...