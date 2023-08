Luciano Darderi festeggia il primo Challenger a Todi

(Di domenica 20 agosto 2023) Buona la terza per. Dopo due sconfitte nelle prime due finali giocate, aha conquistato il suotitolo nel circuito. Il 21enne italo - argentino ha trionfato agli ...

Buona la terza per. Dopo due sconfitte nelle prime due finali giocate, a Todi ha conquistato il suo primo titolo nel circuito Challenger. Il 21enne italo - argentino ha trionfato agli Internazionali ...Protagonisti a Todi, Francesco Maestrelli eproseguono la stagione a Praga. Sono rispettivamente testa di serie numero 2 e 3 dell'IBG Prague Open by Moneta Money Bank, Challenger 50 in programma dal 21 al 26 agosto sulla terra ...Al Tennis Club Todi 1971, teatro dell'ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events, sarà invece la prima volta di Tabur che affronteràper il titolo. Dopo le 3 ore e 38 minuti ...

Da Todi: La prima volta di Luciano Darderi “Gli ultimi mesi non sono stati facili, ero dispiaciuto di non poter giocare le ... LiveTennis.it

Buona la terza per Luciano Darderi. Dopo due sconfitte nelle prime due finali giocate, a Todi ha conquistato il suo primo titolo nel ...Protagonisti a Todi, Francesco Maestrelli e Luciano Darderi proseguono la stagione a Praga. Sono rispettivamente testa di serie numero 2 e 3 ...