L' omaggio di Guardiola a Mazzone con una t-shirt | È stato come un padre

La morte di Carletto Mazzone è un lutto non solo per il calcio italiano, ma per tutto il pallone europeo. La prova, se mai servisse, è il commoventedi Pepal suo 'maestro'. Sì, l'allenatore più rivoluzionario degli ultimi 15 anni, l'inventore del tiki - taka che di fatto rappresenta l'opposto del calcio 'all'italiana' e pane e ...... 'Me l'ha mandata un mio amico un anno fa e ho pensato che oggi fosse il giorno giusto per indossarla', ha aggiunto. Non si tratta del primodell'allenatore spagnolo a Mazzone. Nel ...lo ha ricordato così, indossando una maglietta che rappresenta proprio questo episodio : "Mi sono ricordato che Edoardo Piovani un anno fa mi ha mandato questa t - shirt. Ho pensato che ...

Guardiola, omaggio a Mazzone: indossa la maglietta che ritrae la ... Goal Italia

Il tecnico del City ha esibito la maglia che raffigura l'iconica corsa di "Sor Carletto" verso la curva dell'Atalanta dopo il gol del pareggio di Baggio in un match del 2001 ...Carlo Mazzone, l'omaggio speciale da parte di Pep Guardiola a uno degli allenatori simbolo della sua storia. Il tecnico catalano ha indossato la maglietta della famosa corsa di Mazzone ...