L’omaggio da brividi dell’Olimpico per Carlo Mazzone | «Grazie Mister | uno di noi» – Il video

(Di domenica 20 agosto 2023) La Roma e i suoi tifosi hanno voluto dedicare un omaggio speciale a, il leggendario tecnico di Serie A morto ieri – sabato, 19 agosto – all’età di 86 anni. Romano di nascita e di indole, aveva allenato i giallorossi dal 1993 al 1996, lanciando tra l’altro in prima squadra il giovanissimo Francesco Totti, e aveva la Magica sempre nel cuore. Prima del debutto nella nuova stagione di Serie A, con il match contro la Salernitana, i sessantamilahanno così omaggiato l’allenatore con una standing ovation e scandendo a più riprese il nome dell’amatissimo tecnico. «, e forza Roma», ha urlato lo speaker dagli altoparlanti, prima che comparisse la foto disui maxischermi. «È uno di noi», ha detto ancora. Diversi anche gli striscioni di omaggio ...

