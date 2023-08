Lollobrigida incentiva il consumo alimentare del granchio blu

Leggi su lopinionista

(Di domenica 20 agosto 2023) CEGLIE MESSAPICA – Granchi blu per il pranzo di una domenica di fine agosto della premier, Giorgia Meloni, che insieme al compagno e alla figlia è in vacanza in una masseria di Ceglie Messapica, in Puglia, con la sorella, Arianna, e il marito di lei, il ministro dell’Agricoltura, Francesco. Ed è proprio lui a pubblicare sul suo profilo Instagram lo scatto che immortala la presidente del Consiglio con in mano un vassoio pieno di questi crostacei, considerati un pericolo incombente per i nostri mari, sia dal punto di vista ambientale che economico. “Oggi mangiamoblu! Eccezionale”, scrive il ministroa corredo della foto. Un modo perre ila tavola di questa specie aliena, che nei nostri mari non ha molti predatori e si riproduce in modo incontrollato ...