Lo stupro di gruppo a Palermo

(Di domenica 20 agosto 2023) Una ragazza di 19 anni ha raccontato di essere stata violentata da sette coetanei, in un episodio che sta scandalizzando per la sua brutalità

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo oggi pomeriggio a TgCom24, in merito allo stupro di gruppo su una ragazza diciannovenne a Palermo, per il quale sono stati arrestati sette giovani. 'Davanti a queste bestialità imperdonabili il carcere pesante non basta. Chi si macchia di un orrore del genere non deve mai più essere messo nelle condizioni di ripetersi. La Lega ha ripresentato la proposta di castrazione chimica.'

Stupro di gruppo a Palermo, le chat: "Mi sono schifato, eravamo cento cani sopra una gatta" | L'ombra del revenge porn TGCOM

Avevano pensato di punire la vittima per farle rimangiare la denuncia di stupro. Si legge anche questo nell'ordinanza del Gip di Palermo che ha portato all'arresto di sette giovani, accusati di aver ...Dopo aver stuprato in sette una coetanea, il gruppo di aguzzini ha abbandonato la vittima quasi senza sensi per poi andare a cena in un locale vicino ...