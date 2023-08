Lo Spezia chiamato subito a un test difficile Holm tra i convocati | ma andrà in panchina

Oggi alle 18 il debutto a Bolzano sul campo del Sudtirol. In attacco Antonucci può giocare dietro alle due punte Moro e Pio ...... ma Vincenzo Italiano ha un attacco nuovo di zecca: via Cabral, dal River Plate e dallosono ... In difesa spazio a Vogliacco e Vasquez , mentre a centrocampo èa fare legna l'ex doriano ......prende la lettera e legge '...deve presentarsi entro le ore 21 alla caserma militare di La' ... e poi verraiper fare il servizio militare, l'abbiamo fatto tutti è un anno e poi finisce ...

Lo Spezia chiamato subito a un test difficile Holm tra i convocati, ma ... Quotidiano Sportivo

Secondo la magistratura non ci sono elementi di indagine. La famiglia e i sindacati non si rassegnano e vogliono risposte ...Lukas Muhl, 26 anni, ex capitano del Norimberga e Under 21 della Germania, arriva allo Spezia per migliorare il suo stile di gioco. Pronto per la Serie B, è al 95% della forma e seguendo i consigli ...