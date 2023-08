LIVE Udinese-Juve 0-3 al 45'

(Di domenica 20 agosto 2023) La stagione del riscatto. Per molti quella che inizia stasera alla "Dacia Arena" deve essere l'annata della resurrezione della...

Inizia il campionato anche per Udinese e Juventus. Le due squadre si erano sfidate sempre alla Dacia Arena anche nell'ultima giornata della scorsa stagione. Vinse la squadra di Allegri, ma ora tutto è cambiato. Fischio d'inizio alle 20:45. All'Arena, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Juve.

21:39 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 45'+5 - Ci prova l'Udinese, ma le conclusioni di Ebosele e Lovric vengono respinte dalla difesa bianconera. 45'+3 - LA JUVE CALA ...45'+2 - Nulla di fatto sugli sviluppi del corner. 45'+1 - Occasione Udinese! Beto libera Thauvin con un gran tocco, la conclusione del francese è potente ma centrale, Szczesny mette in angolo con ...