LIVE Spagna-Inghilterra | Finale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | Russo parte dal primo minuto!

11.36 Per entrambe nazionali sarà una prima volta come vittoria nel Mondiale, siachepuntano altitolo. 11.33 Ecco le formazioni ufficiali:: 23. Coll (GK) — 2. Batlle, 4. Paredes, 14. Codina, 19. Carmona — 6. Bonmati, 3. Abelleira, 10. Hermoso — 8. Caldentey, 18. Paralluelo, 17. Redondo: 1. Earps (GK) — 16. Carter, 6. Bright, 5, Greenwood — 2. Bronze, 8. Stanway, 4. Walsh, 9. Daly — 10. Toone— 23., 11. Hemp 11.30 Buongiorno e benvenuti alladiMondiale.

e Inghilterra sono la nona e la decima nazionale a raggiungere una finale della FIFA Women's World Cup, chi uscirà alzerà la coppa diventerà la quinta nazionale femminile a vincere un mondiale.

LIVE Spagna-Inghilterra, Finale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: si comincia alle 12.00 OA Sport

La partita Spagna - Inghilterra di Domenica 20 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finale dei Campionati Mondiali femminili