LIVE Spagna-Inghilterra 1-0 | Finale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | sinistro perfetto di Carmona!

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Hemp fermata durante l’uno contro uno. 29?in difficoltà in fase difensiva, soprattutto sulle fasce. 27? Goooooooooooooooool, Carmona,preciso sul secondo palo,1-0. 25?che ora sale di forza. 23? Hemp scappa via ma viene bloccata dalla difesa iberica. 21? Invasione in campo, si perde qualche minuto. 19?che comanda ora il gioco. 17? Grandissima occasione per la, Redondo colpisce male davanti al portiere inglese. 15? TRAVERSA di Hemp con un piatto al volo. 13?che prova ad alzare il proprio baricentro per mettere pressione all’. 11? Fase molto lenta del match, molti falli a ...