LIVE – Spagna-Inghilterra 0-0 | finale Mondiali femminili 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) Ladidei. All’Accor Stadium di Sydney in campo le iberiche e le britanniche per la conquista del titolo iridato. In Australia si chiude una rassegna estenuante e ricca di sorpresa, ma con due tra le favorite effettivamente giunte fino in fondo. Saranno i dettagli, come in tutte le finali, a fare la differenza, appuntamento alle ore 12 di domenica 20 agosto. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH: Cata, Batlle, Paredes, Codina, Olga, Abelleira, Bonmati, Hermoso, Redondo, Caldentey, Paralluelo: Earps; Carter, Bright, ...