Live Roma-Salernitana | riscaldamento in corso

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023)– È il giorno dell’esordio in campionato, allo Stadio Olimpico ladi Mourinho inaugura la stagione 2023-24 ospitando, in un caldo pomeriggio agostano, ladi Paulo Sousa. Assenti gli squalificati Pellegrini e Dybala oltre al lungodegente Abraham, in avanti il tecnico portoghese ha scelte quasi obbligate.(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Ndicka, Paredes, Solbakken, Celik, Sanches, Zalewski, Pagano, Pisilli, Alessio.All.: José Mourinho (In panchina Bruno Conti).(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim.A disp.: Fiorillo, Costil, Sambia, Dia, Motoc, Sfait, Iervolino, Elia, ...