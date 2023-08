All'Olimpico, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Inviato all'Olimpico) - All'Olimpico,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Salernitana: sintesi e moviola Aggiornamenti ...- Senza Mourinho squalificato, lainaugura il campionato 2023 - 24 ospitando la Salernitana, lo stesso avversario della prima giornata di un anno fa, quando all'Arechi i giallorossi vinsero 1 - 0 grazie a un gol di Cristante. La ...La Salernitana non ha mai pareggiato all'esordio stagionale in Serie A: dopo la vittoria del 1947 contro la Lazio, ha subito tre sconfitte, di cui due proprio contro la(1998 e 2022). La ...

LIVE - Roma-Salernitana 0-0: inizia il campionato giallorosso Il Romanista

Le formazioni ufficiali di Roma-Salernitana, match della prima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d'inizio alle 18:30 all'Olimpico. Con Dybala e Pellegrini squalificati, Mourinho… Leggi ...Torna in campo la Roma di José Mourinho. I giallorossi inaugureranno la propria stagione sfidando all'Olimpico la Salernitana, nella prima giornata di Serie A.