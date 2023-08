LIVE – MotoGP | GP Austria 2023 | la gara in DIRETTA

(Di domenica 20 agosto 2023) Lascritta delladel Gran Premio d’, valevole per il decimo appuntamento della stagionedi. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista ad Assen alle ore 14 di domenica 20 agosto. A partire davanti a tutti sarà Pecco Bagnaia, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Segui ilsu Sportface.it SportFace.

... gara 1 " Moto E Ore 13.15: gara 2 " Moto E Ore 14.15: gara Moto3 Ore 15.30: gara Moto2 Ore 17.15: garaOrariAustria 2023su Sky e Now Oggi Domenica 20 agosto Ore 9.40: warm up ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiBinder rinnova con KTM, idea Pramac per Morbidelli Binder ... ma occhio alla suggestione 'dream team' di KTM nel 2024 GP AUSTRIA, LA SPRINT INSTREAMING BINDER ......true,"configurationName":"LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET","liveblogId":"888dd16b - 15ef - 4f51 - ade3 - 63bbc3248929","tenant":"sport","page":1}' >19 minuti fa, gli HIGHLIGHTS della Sprint ...

GP Austria: tutte le emozioni della Sprint Race e delle qualifiche La Gazzetta dello Sport

MotoGP Austria 2023, la diretta della gara in programma oggi: orario di partenza alle 14:00, diretta TV e streaming su Sky, in differita su tv8 ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il warm-up e la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati al ...