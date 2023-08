LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | warm-up e gara | Bagnaia vuole chiudere il cerchio

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il-up e lain tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel-up e del GP d’, decimo round del Mondialedi. Sulla pista di Spielberg, assisteremo a una domenica molto intensa nella quale lo spettacolo non mancherà su uno dei tracciati che maggiormente si presta alla lotta. Un circuito con grandi accelerazioni e frenate in cui servirà tanto coraggio da parte dei centauri. Francescoil. Pecco, in pole-position e vincitore della Sprint Race ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiBinder rinnova con KTM, idea Pramac per Morbidelli Binder ... ma occhio alla suggestione 'dream team' di KTM nel 2024 GP AUSTRIA, LA SPRINT INSTREAMING BINDER ......true,"configurationName":"LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET","liveblogId":"888dd16b - 15ef - 4f51 - ade3 - 63bbc3248929","tenant":"sport","page":1}' >19 minuti fa, gli HIGHLIGHTS della Sprint ...Austria, la diretta della Sprint Potete rivivere le emozioni della Sprint del Red Bull Ring con il nostro. Il programma Latorna in pista domani, con la consueta gara delle 14: lo ...

GP Austria: tutte le emozioni della Sprint Race e delle qualifiche La Gazzetta dello Sport

MotoGP: VIDEO - Bagnaia scatta dalla pole e passa indenne dalla prima curva della Sprint Race andando a vincere in solitaria. Bezzecchi cade, Martìn sul podio con polemica. Occasione sprecata per Vina ...MotoGP: Martin dà il via ad una collisione multipla: vittime Quartararo e Bastianini (che rimangono in sella). In terra Zarco, Oliveira e Bezzecchi. Vinales recupera sino all'8° dopo una brutta parten ...