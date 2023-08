LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | tra poco il warm-up | 10 minuti di lavoro in ottica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.28 Come tradizione si inizierà con il-up, ovvero gli ultimi 10per team e piloti per mettere mano alle rispettive moto. 9.25 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 20prenderà il via la domenica del GP d’della! Come seguire il-up e lain tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel-up e del GP d’, decimo round del Mondialedi. Sulla pista di Spielberg, assisteremo a una domenica molto intensa nella quale lo spettacolo non ...