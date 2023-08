LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | allungano Bagnaia e Binder | rimonta rabbiosa di Bezzecchi

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 Come non detto: Martin infila Quartararo all’interno ed è undicesimo. -20 Martin resta sempre 12°, alle spalle di Quartararo. Superare su questa pista non è così semplice. -21 Morbidelli sorpassa Pol Espargarò ed è 13°. -21è il pilota più veloce in pista. Stacca Marini e si porta a soli 3 decimi da Alex Marquez. -21 Tutti i piloti montano una gomma hard all’anteriore e una media al posteriore, tranne Marc Marquez che ha scelto una soft al posteriore: lo spagnolo è 15°. -22è un osso durissimo,non riesce a scrollarselo di dosso. Quest’anno in una circostanza il sudafricano ha già battuto l’italiano proprio nelle battute finali. -23sono insieme, 3° Alex Marquez a 1?9. Poi ...

