LIVE Moto2 | GP Austria 2023 in DIRETTA | impresa di Celestino Vietti! Vince davanti ad Acosta | Arbolino sesto

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 12.59 La nostradella gara difinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire anche la MotoGP! A più tardi. 12.58 Podio per Ai Ogura, ma il capolavoro del giorno è quello di Vietti: Fantic Racing ha battuto KTM a casa loro- 12.57 Ha limitato i danni Tonyche ha chiuso in sesta posizione: ora è a -12 nel Mondiale da Pedro. 12.56Vietti si è messo alle spalle un periodo difficile che durava dalla vittoria di Barcellona dello scorso anno. E’ tornato grande in, facendo una gara da sogno.VIETTI ...

Pole position di prepotenza per Pedro Acosta in. Il fuoriclasse spagnolo su Kalex, batte tutti nonostante una caduta nel primo tentativo. Alle sue spalle Ai Ogura , e il nostro Celestino ...

Il racconto in diretta del GP d'Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto2. Si corre sul circuito di Spielberg. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma per le 12.15 di domenica 20 ag ...