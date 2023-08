LIVE Moto2 | GP Austria 2023 in DIRETTA | Arbolino prova a rimontare | tutti all’assalto di Acosta

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 12.12 Occhio anche alle Honda di Ai Ogura e Somkiat Chantra, entrambi in palla sin dal venerdì: potrebbero essere le minacce più serie per. 12.09 Ha ritrovato la prima fila Celestino Vietti che scatterà dalla terza piazza. Una bella iniezione di fiducia per il pilota italiano dopo un inizio di stagione pieno di difficoltà. 12.06 Propriosembra essere in difficoltà in questa fase dell’anno, partirà oggi dalla settima casella. Il milanese è un animale da gara e devere a ribaltare un’inerzia che non verte dalla sua parte. 12.03 Partirà dalla pole position un Pedrodecisamente in forma nelle ultime uscite e passato in ...