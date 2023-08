LIVE Moto2 | GP Austria 2023 in DIRETTA | Acosta prova a scappare | Vietti quarto | Arbolino sprofonda

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 -20 Altra imprecisione da parte di Tonyche si fa passare da Chantra per la quinta posizione. -20 Gran passo da parte di Dixon che rimane ancora tra i sei e i sette decimi da. -20 Penalizzazione per Aron Canet che deve cedere due posizioni per guida irresponsabile. -21 Intanto scivolando indietro Binder e Lowes che si sono presi a vicenda. -21comincia a martellare: 1’34?5 per lo spagnolo,solo in questo giro ha perso 1?2. -22 Due errori da parte diche va lungo:ne approfitta ed è. -22 Molto vicini anchee ...

... warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14: gara MotoGP ...Pole position di prepotenza per Pedro Acosta in. Il fuoriclasse spagnolo su Kalex, batte tutti nonostante una caduta nel primo tentativo. Alle sue spalle Ai Ogura , e il nostro Celestino ...... conferenza stampa qualifiche Domenica 20 agosto Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.15: garaOre 13.

GP Austria: tutte le emozioni della Sprint Race e delle qualifiche La Gazzetta dello Sport

MotoGP: Per il Motomondiale è un mese di agosto incandescente: dopo Silverstone c’è il Red Bull Ring. Ecco tutti gli orari del weekend austriaco sulla pay-tv e in chiaro sul digitale ...Il racconto in diretta del GP d'Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto2. Si corre sul circuito di Spielberg. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma per le 12.15 di domenica 20 ag ...