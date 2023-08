LIVE Lecce-Lazio 0-1 | esordio per Isaksen | spinge il Lecce

(Di domenica 20 agosto 2023) Prima di campionato anche per, che dalle 20.45 scendono in campo per la prima giornata della Serie A 2023/24. Al Via del Mare,...

Al Via del Mare, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,e Lazio si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Lazio: sintesi e moviola 1 - Calcio d'inizio ...Udinese - Juventus e- Lazio: formazioni ufficiali e dove vederle in TvIn programma domenica 20 agosto alle 20.45, Udinese - Juventus sarà trasmessa solo su DAZN, mentre- Lazio sarà ...Sarà Ivano Pezzuto dia dirigere la gara, coadiuvato dagli assistenti Mattia Politi die . Federico Longo di Paola e dal Quarto Uomo. Michele Delrio di Reggio Emilia. Al VAR ci sarà ...

LIVE Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali: esordio per Kamada, Dorgu dal 1' | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Serie A TIM 2022-2023 | 1° giornata Domenica 20 agosto 2023, ore 20:45 Stadio Via del Mare, Lecce LECCE 0-1 LAZIO (26' Immobile) LECCE (4-3-3): Falcone; ...Lecce-Lazio è il match che, per le due squadre, rappresenta l’esordio nella nuova Serie A. Entrambe proveranno a iniziare la stagione con il piede giusto, allungando le mani sui punti in… Leggi ...