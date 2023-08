LIVE – Gauff-Muchova | finale Wta Cincinnati 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per l’ultimo atto del WTA 1000 di(cemento outdoor). Entrambe si sono portate a casa in tre set una grande semi. La diciannovenne statunitense ha battuto la numero uno del mondo Iga Swiatek mentre la ceca ha sbarrato la strada alla bielorussa Aryna Sabalenka. Sarà, complice anche il recente trionfo in quel di Washington, a partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, alla finalista in carica del Roland Garros, che dopo l’exploit parigino sta dimostrando di riuscire a mantenere alta l’intensità del proprio tennis. Tra le due sarà il primo scontro diretto della carriera a qualsiasillo. Per entrambe ...