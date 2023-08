LIVE – Cittadella-Reggiana 1-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 20 agosto 2023) Alle 20:30 di domenica 20 agosto ilospiterà lain occasione della prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di. La sfida del Tombolato incrocia due squadre che in questa stagione puntano a salvarsi senza troppi patemi d’animi, e mette di fronte i padroni di casa, che lo scorso hanno la salvezza l’hanno raggiunta solo all’ultimo, e gli ospiti, appena arrivati in cadetteria dopo aver vinto il Gruppo B della Lega Pro che quindi puntano una salvezza tranquilla. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F51-0 (45+3? ...

In corso altre 3 gare: il Venezia ospita il Como, debutto a Parma per la neopromossa Feralpisalò, la Reggiana di Nesta impegnata a. Nel pomeriggio, a Bolzano, lo Spezia tre volte in vantaggio ma sempre ripreso dal Südtirol: Odogwu firma il 3 - 3 al 93'. Nelle gare del sabato vittoria per il Cosenza sull'Ascoli per 3 - ......00 ITALIA SERIE A Roma - Salernitana 18:30 Sassuolo - Atalanta 18:30 Lecce - Lazio 20:45 Udinese - Juventus 20:45 ITALIA SERIE B Südtirol - Spezia 18:00- Reggiana 20:30 Parma - ...Il programma prevede poi tre sfide in serata: le ambiziose Parma e Venezia ospitano rispettivamente la FeralpiSalò e il Como , mentre in casa delarriva la Reggiana .

