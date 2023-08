LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tamberi supera 2 22 | tra poco Sibilio Osakue in finale | Palmisano di bronzo nella marcia

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIL CALENDARIO, GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 20 AGOSTO 11.39: Woo, Zayas e Protsenkono 2.22 al primo tentativo 11.37: Vittoria in scioltezza per McMaster con 48?47, secondo posto per Magi con 48?58, terzo Bassitt con 48?73, quarto il keniano Mukhobe con 49?10 11.35: Harrison, Akamatsu, Doroshchuk, Kushareno 2.22 al primo tentativo 11.30. Questi i protagonisti della seconda batteria dei 400 ostacoli: 1 2623 KEN Wiseman Were MUKHOBE 48.52 48.52 18 2 2932 TUR Ismail NEZIR 48.72 48.72 23 3 2853 SMR Andrea ERCOLANI VOLTA 52.12 52.12 365 4 2526 IVB Kyron MCMASTER 47.08 47.26 5 5 2241 ESP Sergio FERNÁNDEZ 48.87 48.99 38 6 2761 PHI Eric CRAY 48.98 49.71 52 7 2261 EST Rasmus MÄGI ...

... GIORNO PER GIORNO I CONVOCATI DELL'ITALIA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 dileggera. SEGUI ILDELLA 20km FEMMINILE DI MARCIA SEGUI ...L'Italia ai Mondiali ditra stelle e outsider Mondiali diFabbri: 'Sognavo questo momento da una vita. Ho dimostrato il mio valore' 8 ore fa Mondiali diMarcell Jacobs ...

LIVE Mondiali di atletica: la diretta: oggi Jacobs, Iapichino, Tamberi La Gazzetta dello Sport

Domenica con 5 titoli assegnati, 14 azzurri in gara e tanti nomi pesanti coinvolti. Una domenica lunghissima che inizia con la marcia ...TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...