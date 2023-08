LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | sorpresa Cavalli | fuori Jacobs e Arese Iapichino in corsa per il podio

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIL CALENDARIO, GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 20 AGOSTO 18.22: In pista i protagonisti dei 10000 maschili. L’Italia punta su Yeman Crippa che cerca un risultato di prestigio. Al via: 1 2083 BEL Isaac KIMELI 27:22.70 – – 2 2940 UGA Joshua CHEPTEGEI 26:11.00 – 1 3 3002 USA Joe KLECKER 27:07.57 27:07.57 8 4 2608 KEN Daniel Simiu EBENYO 27:11.26 27:30.50 16 5 2159 CHI Carlos Martín DÍAZ DEL RIO 27:58.97 27:58.97 121 6 2614 KEN Nicholas KIPKORIR 26:58.97 27:29.80 19 7 2070 BDI Rodrigue KWIZERA 27:25.47 – 23 8 2265 ETH Berihu AREGAWI 26:46.13 26:50.66 7 9 2843 RSA Adriaan WILDSCHUTT 27:23.10 27:23.10 18 10 2942 UGA Rogers KIBET 27:31.08 28:37.40 43 11 2611 KEN Benard KIBET 26:55.04 27:07.71 15 12 2392 GER Nils VOIGT 27:30.01 ...

MondialiBudapest oggi 20 agosto diretta: delusione Jacobs, niente finale per lui. Impresa Cavalli, è in finale nei ...Ora mi dedicherò al grandissimo impegno della staffetta" Leggi ancheMondiali diLeggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 20 agosto - 17:02Seconda giornata dei Mondiali di: attesa per Marcell Jacobs alle 16.35 nella semifinale dei 100 (con finale alle 19.10). Impegnati nelle finali anche Larissa Iapichino nel lungo e Yeman Crippa nei 10.000. In mattinata la ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: subito Palmisano nella 20 km di marcia, poi Tamberi. Stasera Jacobs e Iapichino OA Sport

Sei azzurri impegnati nel secondo pomeriggio di gare ai Mondiali di Budapest. Alle ore 16.55 la finale del lungo con Larissa Iapichino, alle 18.25 quella dei 10.000 con Yeman Crippa, semifinali dei ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL CALENDARIO, GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 20 AGOSTO 16.44: Clamorosa squalifica per Simbine, uno d ...