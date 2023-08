LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sibilio avanza | Osakue in finale | in gara Tamberi Palmisano bronzo nella marcia

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIL CALENDARIO, GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI INDOMENICA 20 AGOSTO 11.50: Superano 2.22 al secondo tentativo Carmoy, Acet, Stevic e Starc 11.49: Questi i protagonisti della quarta batteria dei 400 ostacoli. C’è Mario Lambrughi a caccia di uno dei primi 4 posti: 2 2576 JPN Yusaku KODAMA 48.77 48.77 15 3 2210 CZE Vít MÜLLER 48.96 48.96 26 4 2090 BEL Julien WATRIN 48.66 49.45 10 5 2504 ITA Mario LAMBRUGHI 48.99 49.54 51 6 2721 NGR Ezekiel NATHANIEL 48.42 48.52 25 7 2537 JAM Roshawn CLARKE 47.85 47.85 29 8 2965 USA CJ ALLEN 47.58 47.58 2 9 2362 GER Joshua ABUAKU 48.45 48.45 11 11.47: Secondo errore per Sottile a 2.22 11.46: Passaggio in semisenza esaltare perche si doveva ...

LIVE Mondiali di atletica: la diretta: oggi Jacobs, Iapichino, Tamberi La Gazzetta dello Sport

Domenica con 5 titoli assegnati, 14 azzurri in gara e tanti nomi pesanti coinvolti. Una domenica lunghissima che inizia con la marcia ...TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...