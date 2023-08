LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Palmisano per rinascere | debutta Tamberi | in serata Jacobs e Iapichino

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della seconda giornata deidi Budapest– La presentazione della seconda giornata di Budapest– Le speranze di medaglia dell’Italia – Tutti gli italiani in gara giorno per giorno – I favoriti gara per gara tra gli uomini – Le favorite gara per gara tra le donne – Il calendario deidi Budapest – Tutti gli orari degli azzurri in gara giorno per giorno – Le misure di qualificazione – Le nuove regole introdotte a Budapest– La cronaca della prima giornata deidi Budapest Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata di gare del Mondiale dileggera ...

Al via i Mondiali di atletica leggera a Budapest (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 27 agosto). La prima medaglia italiana è di Leonardo Fabbri, splendido argento nel getto del peso. Jacobs ... 4x400m donne - finale I MONDIALI DI ATLETICA 2023 IN DIRETTA SU SKY SPORT Il meglio dell'... Un evento che sarà trasmesso interamente da Sky e in streaming da NOW. Per l'Italia saranno ... Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l'atletica

Domenica con 5 titoli assegnati, 14 azzurri in gara e tanti nomi pesanti coinvolti. Una domenica lunghissima che inizia con la marcia ...L'accesso alla semifinale dei 1.500 metri era destinato ai primi sei classificati e Pietro Arese ha centrato l'obiettivo. Nelle batterie, ai Campionati mondiali 2023 di atletica, in corso a Budapest, ...