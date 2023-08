LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Marcell Jacobs | serve una magia! Tra poco Iapichino nel lungo

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIL CALENDARIO, GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 20 AGOSTO 16.34: Questi i protagonisti della prima semifinale: 2 2776 POL Dominik KOPEC 10.05 10.05 39 3 2503 ITA Lamont9.80 10.15 13 4 3007 USA Noah LYLES 9.86 9.94 5 5 2626 KEN Ferdinand OMANYALA 9.77 9.84 1 6 2587 JPN Abdul Hakim SANI BROWN 9.97 10.07 79 7 2338 GBR Eugene AMO-DADZIE 9.93 9.93 51 8 2559 JAM Rohan WATSON 9.91 9.91 22 9 2720 NGR Usheoritse ITSEKIRI 10.02 10.02 37 16.33: C’è subitoin pista per la prima delle tre semifinali dei 100 metri. In finale vanno i primi 2 più i migliori 2 tempi 16.32: L’Italia torna protagonista nella finale dei 10000 uomini che vedono al ...

MondialiBudapest oggi 20 agosto diretta ...Seconda giornata dei Mondiali di: attesa per Marcell Jacobs alle 16.35 nella semifinale dei 100 (con finale alle 19.10). Impegnati nelle finali anche Larissa Iapichino nel lungo e Yeman Crippa nei 10.000. In mattinata la ...

Diretta live della seconda giornata dei Mondiali di atletica di Budapest con tanti italiani in gara, tra cui Larissa Iapichino e Marcell Jacobs ...Seconda giornata dei Mondiali di atletica: attesa per Marcell Jacobs alle 16.35 nella semifinale dei 100 (con finale alle 19.10). Impegnati nelle finali anche Larissa Iapichino nel lungo e…