LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Iapichino finisce a 6 cm dalla medaglia Niente finale per Jacobs nei 100

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIL CALENDARIO, GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 20 AGOSTO 18.39: Ai 4000 azione di Kibet che prende qualche metro di vantaggio 18.36: Sesto posto per Crippa 18.35: Al km 2400 dei 10000 gruppo allungato, ripreso l’ugandese Ayeko che aveva tentato un’azione in avvio 18.34: Si sta completando la terza rotazione di lanci nel martello. Balasz, Nowicki e Katzberg ai primi tre posti 18.32: Ivana Vuleta d’oro con 7.14, argento per la statunitense Davis-Woodhall con 6.91, bronzo per la rumena Rotaru-Kottmann con 6.88. Quintacon 6.82 18.30: Brume non si migliora e dunque Rotaru è sul podio con 6.88, una misura fattibile per Larissa. Peccato, davvero ma il percorso prevede anche ...