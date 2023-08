LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | bronzo Palmisano nella marcia | Osakue in bilico Tocca a Tamberi!

Leggi su oasport

DOMENICA 20 AGOSTO 10.23: Tutto pronto per il via delle batterie dei 400 maschili con l'azzurro Davide Re. I primi 3 di ogni batteria più i migliori 6. Al via: 3 2625 KEN Bonface Ontuga MWERESA 44.96 45.42 – 4 2859 SRI Aruna DHARSHANA 45.45 45.45 54 5 2646 LCA Michael JOSEPH 44.77 44.77 52 6 2589 JPN Kentaro SATO 45.00 45.00 27 7 2060 BAH Steven GARDINER 43.48 43.74 5 8 2833 RSA Zakithi NENE 44.74 44.74 7 9 2431 HUN Attila MOLNÁR 44.98 44.98 20 10.21: Assalto di Johnson-Thompson alla testa dell'eptathlon: 6.54 per lei nel lungo, la sua specialità, 6.35 per Vidts, 6.19 per la capoclassifica Hall che ha ancora una possibilità per migliorarsi 10.17: Dominio assoluto per la doinicana ...