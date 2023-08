LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Antonella Palmisano nella 20 km di marcia apre la giornata delle stelle! Attesa per Tamberi | Jacobs e Iapichino

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIL CALENDARIO, GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA DOMENICA 20 AGOSTO 7.21: Ora è Garcia Leon a fare l’andatura e si è creato un buco con il resto del gruppo 7.19: Già al primo km prendono il largo in 5: Yang, Garcia,, Perez e Montag 7.18: Yang davanti e alle sue spalle Garcia e7.16: Subito la cinese Yang a fare l’andatura 7.15: Partita la gara da Piazza degli Eroi di Budapest 7.13: Questa la listapartenti della gara dei 20 km di: 100 AUS Rebecca HENDERSON 1:28:43 1:28:43 22 101 AUS Jemima MONTAG 1:27:27 1:27:51 3 103 AUS Olivia SANDERY 1:28:52 1:28:52 27 104 BOL Angela Melania CASTRO CHIRIVECHZ 1:30:33 1:33:58 76 105 BRA Gabriela DE ...

Al via i Mondiali di atletica leggera a Budapest (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 27 agosto). La prima medaglia italiana è di Leonardo Fabbri, splendido argento nel getto del peso.

La seconda giornata dei Mondiali di Budapest si apre con la 20 km di marcia: in gara le azzurre Antonella Palmisano, Valentina Trapletti ed Eleonora Giorgi.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali di Budapest 2023 - La presentazione della seconda giornata di Budapest 2023 - Le speranze ...