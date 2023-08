LIVE Alcaraz-Djokovic | 7-5 | 2-1 Finale ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | set e break per lo spagnolo

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANel confronto con il medicoha indicato più volte la testa, facendosi anche misurare la pressione. Medical timeout. Game da dimenticare per, che ha messo in campo 1 prima su 6 punti, trovando 3 doppi falli consecutivi. Questo passaggio a vuoto rischia di compromettere definitivamente la partita del serbo, che già era in svantaggio di un set. 2-1: loentra con i piedi in campo con la risposta e provoca l’errore dell’avversario. Seconda 30-40 Servizio vincente per il serbo che trova la riga centrale. 15-40 Terzo doppio fallo di fila per. Seconda 15-30 Secondo doppio fallo consecutivo… 15-15 Primo doppio fallo del match. 15-0 Stecca ...