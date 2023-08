LIVE Alcaraz-Djokovic | 3-4 Finale ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | contro-break immediato dello spagnolo

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3: altro errore con il dritto per il serbo, che perde subito ildi vantaggio. Seconda… Warning. Time Violation. 30-40 Errore con il dritto per, che aveva cercato un angolo estremo per aprirsi il campo. Seconda 30-30 Tenta nuovamente il rovescio lungolinea vincente, ma questa volta la palla termina in corridoio. 15-30 Termina in rete il dritto del serbo, dopo che aveva comandato lo scambio proprio con questo fondamentale. 15-15 Vincente fantastico disi apre benissimo il campo: servizio ad uscire, rovescio lungolinea e poi dal lato opposto. In corsa arriva loche piazza il vincente. 15-0 ...