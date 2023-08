LIVE Alcaraz-Djokovic | 0-0 Finale ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | in corso il riscaldamento

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.40 È la quarta sfida tra i due giocatori, la terza di questa stagione.ha vinto il primo ed il terzo incontro con il serbo rispettivamente a Madrid nel 2022, semi, e a Wimbledon. Nel mezzo si piazza il successo dial Roland Garros, semi. 22.38 Novakha vinto il sorteggio ed ha scelto di iniziare il match al servizio. 22.37 Iniziano i 5 minuti dipre-partita. 22.35 Fanno il loro ingresso in campo i due giocatori. Entra prima Novake poi Carlos, secondo l’ordine della classifica mondiale. 22.34 Per la prima volta dal 2012 si sfideranno in ...