LIVE Alcaraz-Djokovic | 0-0 Finale ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

22.35 Fanno il loro ingresso ini due. Entra prima Novake poi Carlos, secondo l'ordine della classifica mondiale. 22.34 Per la prima volta dal 2012 si sfideranno inil numero 1 ed il numero 2 del mondo. In quell'edizione Roger Federer sconfisse proprio Novak. 22.32 Nonostante non abbia perso il set anche Novakha dovuto soffrire in semi. Il serbo infatti ha avuto bisogno di 2 ore e 6 minuti per battere Alexander Zverev 7-6, 7-5. 22.29 Il giudice di sedia Gregory Allensworth è entrato in. Tra pochi minuti sarà la volta dell'ingresso dei due ...