Litiga con il marito e si lancia dal balcone con le figliolette di 6 mesi

(Di domenica 20 agosto 2023) È successo nel Siracusano, dopo una violenta lite con illa donna si èta nel vuoto con le bimbe gemelle di sei. La donna ha fratture multiple mentre le bimbe non ha riportato ferite gravi

Quest'ultimo è un lavoratore stagione e vive con la moglie al primo piano di un edificio del centro storico di Francofonte, in provincia di Siracusa. La madre e le figlie sono state soccorse nell'...Una tunisina di 40 anni si sarebbe lanciata dal balcone di casa, con in braccio le figlie di sei mesi, dopo un litigio con il marito, un lavoratore stagionale, con cui abita al primo piano di un edificio nel centro storico di Francofonte, nel Siracusano. La donna e le piccole, subito soccorse, sono state trasportate d'urgenza con un elicottero del 118 all'...

Una donna di 40 anni si è lanciata, con in braccio le due figlie di pochi mesi, dal primo piano della sua abitazione dopo un litigio con il marito. E’ quanto accaduto in mattinata a Francofonte, picco ...La lite col il marito e poi il gesto folle: la mamma si è lanciata dal balcone con le figlie neonate gemelline in braccio. La donna, tunisina di 40 anni, si sarebbe infatti lanciata ...