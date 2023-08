Una tunisina di 40 anni si sarebbe lanciata dal balcone di casa, con in braccio le figlie di sei mesi, dopo un litigio con il marito, un lavoratore stagionale, con cui abita al primo piano di un ...... un italiano su 3 discutevicino. Ecco i motivi È Napoli la città più litigiosa tra le aree ... Ecco quali sono i principali motivi e dove sidi più Su questo tema Changes Unipol ha realizzato ...con un connazionale e lo ferisce utilizzando un coltello: attimi di paura in via Giacomo Matteotti a Manerbio , dove ad avere la peggio è stato un marocchino di 35 anni. L'aggressione è ...

Litiga col marito, si lancia da balcone con figlie di sei mesi Euronews Italiano

Francofonte (Siracusa), 20 agosto 2023 - Dopo una lite con il marito una donna si sarebbe lanciata nel vuoto con in braccio le figlie di 6 mesi. Il dramma è avvenuto nel centro storico di Francofonte, ...Una tunisina di 40 anni si sarebbe lanciata dal balcone di casa, con in braccio le figlie di sei mesi, dopo un litigio con il marito, un lavoratore stagionale, con cui abita al primo piano di un ...