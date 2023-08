Lite nel condominio | ucciso dal vicino a coltellate

(Di domenica 20 agosto 2023) Genova:tra vicini, accoltellato a morte un 35enne a Santa Margherita Genova, 20 ago. (LaPresse) – Un uomo è stato, dopo essere stato colpito con una coltellata, ieri sera a Santa Margherita Ligure.I l delitto è avvenuto al culmine di un diverbio tra vicini di casa. La vittima, un 35enne, è stata colpita da undi circa 50 anni.Sul posto carabinieri e soccorso sanitario che hanno tentato di rianimare l’uomo, morto poco dopo per le ferite riportate.Ferito anche l’aggressore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

l'uomo 58 anni, ha accoltellato un vicino di 35, Alessio Grana, al culmine di una lite condominiale. È successo a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova dove un 35enne è deceduto in seguito a una coltellata. L'aggressione è avvenuta nel contesto di una lite tra due vicini per motivi condominiali. La vittima, Alessio Grana, è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo di 55 anni che ha ferito a morte il più giovane è stato arrestato.

Alessio Grana, 35 anni, è stato aggredito dal vicino di casa cinquantacinquenne con un'arma bianca in un palazzo di Santa Margherita Ligure