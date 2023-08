Lite di condominio finisce a coltellate | 35enne muore nel Genovese

(Di domenica 20 agosto 2023) AGI - I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita e del Nucleo Investigativo di Genova, hanno arrestato un italiano per omicidio: l'uomo 58 anni, ha accoltellato un vicino di 35, al culmine di unacondominiale. È successo ieri sera, a Santa Margherita. La vittima, secondo quanto riferiscono i militari, presumibilmente in stato di alterazione psicofisica, si era presentato davanti la porta di ingresso di casa del vicino, colpendolo con un bastone nel corso del diverbio. Il 58enne ha estratto un coltello, colpendolo al torace, poi ha chiamato i soccorsi. L'uomo, interrogato in caserma anche dal magistrato di turno, è stato arrestato per omicidio.

