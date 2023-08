Lione | Blanc fa mea culpa | 'Cambierei l'allenatore'

(Di domenica 20 agosto 2023) Ilcrolla in casa contro il Montpellier. In seguito al 1-4 subito ieri sera, il tecnico Laurentsi è espresso con parole...

...delche lo scorso maggio ha rilevato il club mettendo fine al lunghissimo 'regno' di Jean - Michel Aulas, storico presidente dei Gones rimasto in carica per 36 anni. La squadra di Laurent,...Ligue 1, il grosso della prima giornata del massimo campionato francese si gioca domenica: impegno ostico per ildi. La novità più significativa della Ligue 1 2023 - 24 è senza dubbio la riduzione del numero di squadre, che dopo vent'anni da 20 è passato a 18. Un tentativo di aumentare la ...Dopo l'ultima amichevole persa sabato con il Crystal Palace di Textor, il tecnico delLaurentha parlato del suo futuro, non dando la certezza di restare. Ecco le sue parole: 'Spero che la squadra sia al completo in tempo e che nel frattempo ci sia ancora un allenatore ...

Crollo del Lione con il Montpellier e il tecnico Blanc sorprende: "Cosa cambierei L'allenatore" TUTTO mercato WEB

Il campionato del Lione è cominiciato nel peggiore dei modi, con zero vittorie e tante insicurezze nella fase difensiva. Dopo la sconfitta nel match d'esordio contro lo Strasburgo, la squadra di Blanc ...Laurient Blanc ha fatto show in conferenza stampa in seguito alla sconfitta del Lione in casa contro il Montpellier per 1-4 in Ligue 1. Un inizio di stagione da dimenticare per l'allenatore francese ...