Lindstrom-Napoli | indizio dai social? Il dettaglio che non passa inosservato

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 20 agosto 2023) Tifosi delparticolarmente attratti da undall’ultim’ora, che potrebbe suggerire all’approdo in azzurro di un obiettivo. Comincia con il piede giusto il campionato 2023/24 targato SSC, con il successo da parte degli uomini di Rudi Garcia al debutto contro il Frosinone. I neo-promossi ciociari sono infatti stati sconfitti per 1-3 da degli azzurri quasi sempre in controllo del match, fatta eccezione per i primi 20 minuti di forte stampo gialloblu. Proprio la squadra di Esuebio Di Francesco ha avuto il merito di sbloccare la contesa grazie al rigore trasformato da Harroui, con i padroni di casa vicini anche al pareggio con una traversa colpita da Caso sul punteggio di 1-2. Archiviata dunque la prima trasferta stagionale, per ilsarà ora tempo di prepararsi al doppio ...