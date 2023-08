Liguria | mancia da record | chi è il “Paperone” che sconvolge il ristorante

(Di domenica 20 agosto 2023) In un'estate in cui a fare notizia sono soprattutto le cattive notizie, tra prezzi alle stelle negli stabilimenti balneari, nei ristoranti e nei locali più disparati, ogni tanto c'è bisogno anche di qualche storia positiva. L'ultima arriva dalla: uno sceicco ha cenato a Monterosso al Mare, in un locale delle Cinque Terre, ed è rimasto così soddisfatto da lasciare unadalle “dimensioni” fuori dal comune. L'uomo ha lasciato 1.800 euro per un solo tavolo,ndo i dipendenti che non avevano mai visto nessuno offrire unadel genere. Di sicuro allo sceicco non mancava la possibilità di regalare una tale cifra, ma il suo gesto è una ricompensa per i lavoratori che gli hanno consentito di vivere una cena particolarmente apprezzabile. Arrivato a bordo di un megayacht da 150 metri e dal ...

