Ligue 1 2023 24 | bottino pieno per Monaco e Brest | successo Lille sul Nantes

(Di domenica 20 agosto 2023) Iltrova la prima vittoria stagionale, termina 2-0 la sfida contro il. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è David al 66esimo a sbloccare il risultato, approfittando di un rimpallo positivo terminato sui propri piedi. E’ poi Ounas nei minuti finali a mettere il sigillo sul match con un tiro prima infrantosi contro il palo, e poi termina in rete. Ancora unper ilche si impone sul Le Havre per 2-1: a segno nella prima frazione di gioco Del Castillo al 28esimo, poi il nuovo pareggio ad inizio ripresa insaccato da Kuzyaev al 52esimo. A regalare la vittoria agli uomini di Roy è la rete di Brassier al 56esimo. Prima vittoria anche per il Reims che vince 2-0 sul Clermont. Cambia al 17esimo minuto il risultato all’Auguste-Delaune: è Munetsi ad insaccare in rete su assist di Richardson. ...

Vittoria con il brivido per il Lille di Fonseca , che trova i primi tre punti della stagione battendo 2 - 0 il Nantes . Una vittoria sudata per la squadra dell' ex Roma , che dopo aver sbloccato la ...La Spagna conquista la Coppa del Mondo femminilebattendo 1 - 0 in finale l'Inghilterra: ... Nella Jupier League 2 - 1 dell'Anderlech sul Westerlo, in1 il Lille 2 - 0 a domicilio sul Nantes ...

Ligue 1, seconda giornata in Francia: continua il momento no del Lione – ancora ko e del PSG – sempre pari mentre vola il Monaco In Francia continua il momento difficile del Lione e del PSG. I primi ...EKITIKE IN USCITA - E chissà che l'imminente affondo del Paris per Kolo Muani non sia il segnale che Milan e Roma attendevano per vedere rafforzate le rispettive possibilità di arrivare ad un comune ...