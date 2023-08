Libro Vannacci | Donzelli | “E’ libertà di pensiero” Opposizione insorge | “E’ linea Fdi?”

(Di domenica 20 agosto 2023) E il partito della premier fa quadrato. Foti: "Toccato un nervo scoperto". Montaruli: "Sinistra conferma di volere un proprio ruolo di censura" “Non è che dobbiamo fare gli agenti del politicamente corretto. Il Pd e le sinistre cosa vogliono? La lapidazione in piazza? Il rogo dei libri che non condividono? Il gulag delle idee che non corrispondono alle tante correnti con cui litigano? In un mondo libero si scrive ciò che si pensa”. Così Giovanni, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, interviene dalle pagine del ‘Corriere della Sera’, sul caso del generale Roberto, autore del contestatissimo‘Il mondo al contrario’. Affermazioni che hanno scatenato la reazione dell’. “Il delirio disusconfessa Crosetto. Per Fratelli ...

... "DONZELLI PORTAVOCE FDI PARLA ANCHE A NOME MELONI" "La libertà di pensiero - fa eco il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli - non c'entra nulla con ildel generale......dell'istituto geografico militare di Firenze in seguito alle polemiche su unautoprodotto, Il mondo al contrario, in cui esprime giudizi ritenuti da più parte omofobi e razzisti.non ...'La libertà di pensiero non c'entra nulla con ildel generalecome afferma Donzelli: il fatto che un generale dell'Esercito parli dei gay come persone che non sono normali, oppure che si stia esagerando con la difesa degli ebrei e con ...

Il generale Vannacci insiste: «Il libro Non cambierei nulla. I gay Intoccabili e privilegiati» Open

Non lo discutiamo ma, parimenti, dev’essere consentito non in divisa, ma in un libro, scrivere le proprie idee ... Dopo il trattamento subito – conclude Sgarbi – il generale Vannacci potrà ancora ...Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "La libertà di pensiero non c’entra nulla con il libro del generale Vannacci come afferma Donzelli: il fatto che un generale dell'Esercito parli dei gay come persone che no ...