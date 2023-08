Libro Vannacci | Crosetto | diverso da destra - sinistra che mi attaccano

"Se il gen. #avesse scritto unsostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questi, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da Ministro. Chi mi attacca, da una parte o dall'altra, ..."Se il generaleavesse scritto unsostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questi, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da Ministro. Chi mi attacca, da una parte o dall'altra, ...'Il generale diventa un personaggio pubblico non per queste denunce ma per le sue opinioni personali scritte nel'Il mondo al contrario'. E viene prontamente rimosso'

Dopo il libro shock rimosso il generale Roberto Vannacci. "Non mi aspettavo un simile polverone" AGI - Agenzia Italia

"Se il gen. #Vannacci avesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questi, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da Ministro. Chi mi attacca, da una parte o ...Roma, 20 ago. (askanews) – “Se il generale Vannacci avesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questi, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da Ministro.